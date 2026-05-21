Демин не вошел в сборные новичков сезона НБА

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин не вошел в символические сборные новичков по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается в аккаунте лиги в соцсети Х.
В первую команду вошли Ви Джей Эджкомб ("Филадельфия Севенти Сиксерс"), Купер Флэгг ("Даллас Маверикс"), Кон Книппел ("Шарлотт Хорнетс"), Дилан Харпер ("Сан-Антонио Сперс") и Седрик Кауард ("Мемфис Гриззлис").
Во вторую пятерку были включены Дерик Куин ("Нью-Орлеан Пеликанс"), Максим Рейно ("Сакраменто Кингз"), Джеремая Фирс ("Нью-Орлеан Пеликанс"), Эйс Бэйли ("Юта Джаз") и Коллин Мюррей-Бойлс ("Торонто Рэпторс").
Демину 20 лет. Он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне в лиге Демин провел 52 матча, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.