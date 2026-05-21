Футболист Аспас проведет последний сезон за "Сельту" - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
13:19 21.05.2026
Футболист Аспас проведет последний сезон за "Сельту"

Футболисты "Сельты" Яго Аспас (слева) и Хонни. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский нападающий Яго Аспас проведет еще один сезон в составе «Сельты».
  • После завершения сезона 2026/2027 Яго Аспас займет административную должность в структуре футбольного клуба.
  • Яго Аспас является воспитанником «Сельты», ему принадлежит клубный бомбардирский рекорд (222 гола) и рекорд по количеству матчей за клуб (571).
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Испанский нападающий Яго Аспас проведет еще один сезон в составе "Сельты", после чего займет должность в структуре футбольного клуба, сообщается на сайте команды.
В среду "Сельта" объявила о продлении контракта с Аспасом до 2029 года. В заявлении отмечается, что сезон-2026/27 станет последним для испанца в качестве игрока команды, после чего он займет административную должность.
Аспасу 38 лет, он является воспитанником "Сельты". Ему принадлежит клубный бомбардирский рекорд (222 гола), спортсмен также является игроком с наибольшим количеством матчей в составе "Сельты" (571). В разные годы карьеры Аспас выступал за "Севилью", вместе с которой выиграл Лигу Европы, и "Ливерпуль". Нападающий провел 20 матчей и забил 6 мячей в составе сборной Испании.
ФутболСпортИспанияЯго АспасСевильяСельтаЛиверпуль
 
