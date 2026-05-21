Суд арестовал карабахского армянина, вступившего в перепалку с Пашиняном

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Ереване арестовал Артура Осипяна, переселенца из Карабаха, который вступил в перепалку с Николом Пашиняном.

ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Суд в Ереване арестовал переселенца из Карабаха Артура Осипяна, вступившего в перепалку с Николом Пашиняном, сообщил адвокат задержанного Роман Ерицян.

В понедельник во время предвыборной агитации в столице республики премьер накричал на карабахского армянина и упрекнул его в продвижении азербайджанских нарративов . Как отмечал Ерицян, позже участника конфликта задержали, а Пашинян публично заявил, что такие, как он, должны были погибнуть на войне.

« "Судья Шахвердян заключил Артура Осипяна под стражу на два месяца", — написал адвокат в Facebook*.

Мужчине вменяют хулиганство, призывы к насилию и воспрепятствование агитационной кампании. Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.

В понедельник Пашинян также накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав уничтожить политических противников, в частности экс-президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна

После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в автономную область в советское время.

На этом фоне Ереван и Баку вели мирные переговоры. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

В сентябре того же года Баку провел в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток, после чего президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность. До начала октября из Карабаха уехали более 100 тысяч жителей.