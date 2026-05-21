Андреева сыграет с 200-й ракеткой мира в первом круге "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
15:32 21.05.2026 (обновлено: 16:13 21.05.2026)
Андреева сыграет с 200-й ракеткой мира в первом круге "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Мирра Андреева встретится с француженкой Фионой Ферро в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • Фиона Ферро занимает 200-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева встретится с француженкой Фионой Ферро в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису на грунтовых кортах в Париже.
Ферро занимает 200-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Андреева является восьмой ракеткой мира и посеяна под тем же номером.
Россиянка Екатерина Александрова (14-й номер посева) сыграет с ﻿колумбийкой Камилой Осорио, Людмила Самсонова (20) - со швейцаркой Жиль Тайкманн, ﻿Анна Калинская (22) — с ﻿француженкой Лоис Буассон, Диана Шнайдер (25) - с мексиканкой Ренатой Сарасуа, Оксана Селехметьева﻿﻿ - с украинкой Мартой Костюк (15), ﻿ ﻿﻿Анастасия Захарова - с Каролиной Муховой (10) из Чехии, ﻿ ﻿Анна Блинкова - с украинкой Юлией Стародубцевой﻿.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко на старте сыграет с Джессикой Бусас Манейро из Испании. Елена Рыбакина (2) - с Вероникой Эрьявец из Словении. Полька Ига Швентек (3) - с австралийкой Эмерсон Джонс, американка Кори Гофф (4) - против соотечественницы Тэйлор Таунсенд, американка Джессика Пегула (5) - с австралийкой Кимберли Биррелл, американка Аманда Анисимова (6) - с француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражану, украинка Элина Свитолина (7) - с венгеркой Анной Бондар.
Матчи основной сетки "Ролан Гаррос" пройдут с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас, который не сможет защитить титул из-за травмы, и американка Кори Гауфф.
