В Петербурге появилась площадь, названная в честь "Зенита"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Безымянной площади в Петроградском районе Санкт-Петербурга присвоено наименование "Площадь Зенита" в честь одноименного футбольного клуба, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Петербурга Александр Беглов с учетом рекомендаций топонимической комиссии.
"Безымянной площади между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями в Петроградском районе присвоено наименование "Площадь Зенита" в честь ленинградского и петербургского футбольного клуба "Зенит", которому в 2025 году исполнилось 100 лет", - говорится в сообщении.
Площадь находится рядом со стадионом "Газпром Арена", на котором выступает "Зенит". Ранее на этом месте находился стадион имени Кирова, где "Зенит" также проводил свои матчи.
"Зенит" в воскресенье в гостях выиграл у "Ростова" в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги и стал чемпионом России по футболу.