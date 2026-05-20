Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге появилась площадь, названная в честь "Зенита" - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:48 20.05.2026 (обновлено: 19:36 20.05.2026)
В Петербурге появилась площадь, названная в честь "Зенита"

В Петроградском районе Петербурга появилась названная в честь "Зенита" площадь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безымянной площади в Петроградском районе Санкт-Петербурга присвоили наименование "Площадь Зенита".
  • Она находится рядом со стадионом "Газпром Арена", на котором выступает футбольный клуб.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Безымянной площади в Петроградском районе Санкт-Петербурга присвоено наименование "Площадь Зенита" в честь одноименного футбольного клуба, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Петербурга Александр Беглов с учетом рекомендаций топонимической комиссии.
«
"Безымянной площади между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями в Петроградском районе присвоено наименование "Площадь Зенита" в честь ленинградского и петербургского футбольного клуба "Зенит", которому в 2025 году исполнилось 100 лет", - говорится в сообщении.
Площадь находится рядом со стадионом "Газпром Арена", на котором выступает "Зенит". Ранее на этом месте находился стадион имени Кирова, где "Зенит" также проводил свои матчи.
"Зенит" в воскресенье в гостях выиграл у "Ростова" в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги и стал чемпионом России по футболу.
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Аршавин перечислил игроков сборной России для усиления "Зенита"
Вчера, 15:07
 
ФутболАлександр БегловЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ГазпромСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала