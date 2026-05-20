Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС не согласовывалась, заявил Ушаков - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 20.05.2026 (обновлено: 12:30 20.05.2026)
Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС не согласовывалась, заявил Ушаков

Ушаков назвал встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае возможной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласовывалась, заявил Юрий Ушаков.
  • Ушаков считает, что если оба лидера будут в Китае, то, вероятно, они пересекутся и проведут встречу.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласовывалась, но она возможна, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Наш президент подтвердил, что он приедет на саммит АТЭС. Я думаю, что, всяком случае, если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, проведут какую-то встречу. Пока это еще не согласовывалось, но раз такая перспектива есть, от нее вряд ли кто-то будет отказываться", - сказал Ушаков в комментарии Первому каналу, отвечая на вопрос о возможности встречи.
Путин в среду во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжене осенью. Трамп ранее также заявлял о намерении приехать на саммит АТЭС.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС
Вчера, 09:55
 
КитайВладимир ПутинРоссияСШАДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала