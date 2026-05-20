Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС не согласовывалась, заявил Ушаков

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласовывалась, но она возможна, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Наш президент подтвердил, что он приедет на саммит АТЭС. Я думаю, что, всяком случае, если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, проведут какую-то встречу. Пока это еще не согласовывалось, но раз такая перспектива есть, от нее вряд ли кто-то будет отказываться", - сказал Ушаков в комментарии Первому каналу, отвечая на вопрос о возможности встречи.
Путин в среду во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжене осенью. Трамп ранее также заявлял о намерении приехать на саммит АТЭС.