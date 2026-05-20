Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли позитивно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В целом позитивно", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, как прошли переговоры.
Президент России Владимир Путин накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом. В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялась церемония встречи президента РФ и российской делегации. После этого в Доме народных собраний начались российско-китайские переговоры.