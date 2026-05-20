Силкин: если "Динамо" ведет переговоры с иностранцем, то шансы Гусева малы

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" ведет переговоры с иностранным специалистом, поэтому шансы Ролана Гусева остаться в должности главного тренера не очень высоки, заявил РИА Новости ранее возглавлявший команду Сергей Силкин.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что Шварц в ближайшие два дня заключит соглашение с "бело-голубыми". Он работал в команде с 2020 по 2022 год. Экс-игрок "бело-голубых" Гусев возглавил "Динамо" в ноябре 2025 года, сменив Валерия Карпина. Московская команда по итогам чемпионата России заняла седьмое место.
"Надо знать положение дел внутри команды, как игроки воспринимают тренера или не воспринимают. Настораживает то, что в команде очень много иностранцев. Под руководством Ролана Гусева были и невзрачные игры, и яркие. Особенно после возобновления чемпионата, когда под раздачу попали и "Спартак", и ЦСКА. Но потом команда практически ничем не выделялась. Да, "Динамо" выиграло у "Краснодара", но, с другой стороны, игра-то была невзрачная, у соперника были более предпочтительные моменты", - сказал Силкин.
"Надо быть внутри клуба, чтобы понимать мотивы принятия решения. Плохо то, что те, кто назначают тренеров, не несут ответственности. Но если "Динамо" ведет переговоры со Шварцем, то, наверное, решение уже есть и шансы Гусева невысоки. Плохо, что в "Динамо" нет постоянства", - подчеркнул собеседник агентства.