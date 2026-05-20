Россия и КНР подписали соглашение о строительстве железной дороги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги.
- Подписание соглашения состоялось в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
- Строительство нового пути на трансграничном участке Забайкальск — Маньчжурия позволит увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн к 2030 году.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги, передает корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Министр (транспорта РФ - ред.) Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор ("Росатома" - ред.) Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала", - сказал ведущий на церемонии подписания в присутствии глав государств.
О планах подписания между странами документа, касающегося строительства нового железнодорожного пути через Забайкальск, сообщал в марте в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Речь идет о строительстве второго пути шириной колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия. Он позволит к 2030 году увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн, или почти 50 пар грузовых поездов в сутки. Погранпереход Забайкальск – Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска на российско-китайской границе. Здесь происходит перегрузка грузов с вагонов широкой российской колеи 1520 миллиметров на вагоны китайской колеи 1435 миллиметров и обратно.