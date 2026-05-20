Россия и КНР подписали соглашение о строительстве железной дороги

О планах подписания между странами документа, касающегося строительства нового железнодорожного пути через Забайкальск, сообщал в марте в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Речь идет о строительстве второго пути шириной колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия. Он позволит к 2030 году увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн, или почти 50 пар грузовых поездов в сутки. Погранпереход Забайкальск – Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска на российско-китайской границе. Здесь происходит перегрузка грузов с вагонов широкой российской колеи 1520 миллиметров на вагоны китайской колеи 1435 миллиметров и обратно.