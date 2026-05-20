"Договорились об очень важном": главное о визите Путина в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Татьяна Мишина. Гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена — одна из главных формулировок декларации, подписанной по итогам официального визита Владимира Путина в Китай. Лидеры двух стран зафиксировали конец эпохи западного доминирования не как прогноз, а как свершившийся факт. Пакет из 40 соглашений и продление безвизового режима — конкретные результаты переговоров. Но главное — "дух Пекина", о котором говорил помощник президента Юрий Ушаков: "Дух сотрудничества между Россией и Китаем реально существует". Подробности и самые важные заявления — в материале РИА Новости.

Конец однополярного мира

"Не виделись день, а как будто минуло три осени", — процитировал Владимир Путин китайскую поговорку, приветствуя Си Цзиньпина. Двадцать пятый визит российского президента в Китай начался с церемонии на площади Тяньаньмэнь: торжественные пушечные залпы, государственные гимны, а затем оркестр исполнил "Подмосковные вечера" — еще одна дань уважения высокому гостю.

По пути в Дом народных собраний Путин и Си Цзиньпин успели обменяться репликами о спорте: "Это хорошо. Полезно для здоровья". За восточной учтивостью последовало основное: стороны подготовили два программных документа и пакет из четырех десятков межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений.

Совместное заявление охватило все сферы сотрудничества — от энергетики до космоса, но в центре внимания — Декларация о становлении многополярного мира. "Попытки ряда государств единолично управлять мировыми делами потерпели крах", — констатирует документ. Москва и Пекин фиксируют это как свершившийся факт: система международных отношений уже переходит к полицентричности. Подъем Азии, Африки, Латинской Америки и рост региональных объединений создают новую реальность.

Декларация формулирует четыре базовых принципа. Первый: в мире "не существует стран первого сорта" и нет универсального пути развития. Второй: безопасность неделима, одно государство не может быть в безопасности за счет другого, поэтому недопустимы расширение военных альянсов и войны "чужими руками". Третий: выработанные узким кругом правила не должны подменять международное право. Четвертый: все цивилизации равноправны, права человека нельзя использовать для вмешательства во внутренние дела.

Си Цзиньпин в приветственной речи обозначил контекст: "В хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии. В качестве важных мировых держав Китай и Россия должны с учетом долгосрочных интересов построить более справедливую и разумную систему глобального управления".

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования

"Идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников, — отметил, в свою очередь, Путин. — Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств".

От принципов стороны перешли к конкретным цифрам и соглашениям.

Финансовый суверенитет и рост товарооборота

За первые четыре месяца 2026-го товарооборот вырос примерно на 20 процентов. "Давалось весьма нелегко", — признал Си Цзиньпин, имея в виду санкционное давление. Но главное не в объемах, а в структуре.

"Практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях, — подчеркнул Путин. — По сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках".

Среди конкретных результатов визита — продление безвизового режима на 2027 год. Договорились о строительстве второго пути на участке железной дороги Забайкальск — Маньчжурия, что увеличит пропускную способность до 11 миллионов тонн к 2030-му и обеспечит обмен почти 50 парами поездов в сутки. Россия получила право экспортировать комбикорма на китайский рынок.

Однако энергетика остается локомотивом сотрудничества. Из России в Китай поступают нефть, газ, уголь. Контракты на поставки по газопроводу "Сила Сибири — 2" находятся на финальной стадии, сейчас идет техническая доработка документов, сообщил вице-премьер Александр Новак. На Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" завершается строительство энергоблоков российской конструкции, прорабатывается сотрудничество в термоядерном синтезе и реакторах на быстрых нейтронах. Подписан меморандум о взаимном признании экологических сертификатов производства электроэнергии.

Набирает обороты и транспортная интеграция: Северный морской путь, маршрут Китай — Европа, модернизация Транссиба и БАМа, круглосуточное функционирование пограничных переходов, внедрение технологий беспилотного транспорта. "Россия модернизирует ключевые железнодорожные магистрали на восточном направлении, расширяется инфраструктура Северного морского пути", — уточнил президент.

В космосе Россия и Китай интегрируют навигационные системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу". Углубляется взаимодействие в сфере искусственного интеллекта, цифровой экономике и программном обеспечении.

Тайвань, Украина и региональные острые углы

Стороны также зафиксировали взаимную поддержку по самым чувствительным политическим вопросам. Россия подтвердила приверженность принципу одного Китая и "решительное противодействие независимости Тайваня в какой бы то ни было форме". "Вмешательство во внутреннюю политику Китая подрывает мир и безопасность в Тайваньском проливе", — отмечается в совместном заявлении.

Китай "поддерживает усилия России по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности". По украинскому кризису Москва "позитивно оценила объективную и непредвзятую позицию" Пекина.

В подписанных документах прозвучали и довольно жесткие формулировки. Стороны осудили удары США и Израиля по Ирану — это нарушение международного права, выразили озабоченность ремилитаризацией Японии и накоплением там ядерных материалов. Выступили против изоляции КНДР и расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отдельно упомянуто противодействие созданию блоковых коалиций вроде АУКУС.

Особую тревогу вызывают вопросы стратегической стабильности. Москва и Пекин критикуют проект США "Золотой купол" — глобальную систему ПРО, которая "создает очевидную угрозу и увеличивает риски конфликтов в космосе". Стороны выступают категорически против размещения оружия любого вида в околоземном пространстве.

Годы образования и символ дружбы

За острыми международными темами не потерялись и важные для стран гуманитарные вопросы. После успешных Годов культуры Россия и Китай запускают Годы образования — десятый межгосударственный перекрестный проект. "Образование — это важный мост, соединяющий сердца людей и передающий дружбу между странами. Это благородное дело нашей эпохи, несущее благо последующим поколениям", — подчеркнул Си Цзиньпин на церемонии открытия.

Путин процитировал русского педагога Константина Ушинского: "Одна из главнейших задач образования состоит в том, чтобы вводить новые поколения в общее дело человечества в его бесконечном стремлении к абсолютному благу".

Цифры впечатляют: 15 межвузовских ассоциаций, совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института, более 66 тысяч китайских студентов изучают русский язык, свыше 100 тысяч россиян занимаются китайским. Безвизовый режим принес результат: более двух миллионов россиян посетили Китай в прошлом году, свыше миллиона китайцев побывали в России.

Живым воплощением этой дружбы поколений стала встреча Путина с инженером Пэн Паем, которого он видел ребенком во время первого визита в КНР в 2000-м. Тогда мальчик радостно помахал российскому лидеру в парке Бэйхай, а президент России снял его с каменных перил и поцеловал в лоб, сделал совместное фото.

"Я посмотрел кадры нашей встречи и вспомнил ее, — признался Путин. — Мне очень приятно, что вы потом приняли решение получить образование в России, учились в Москве. Насколько я понимаю, вы родом с юга Китая. Москва не отличается такой теплой погодой, но надеюсь, что для вас были созданы хорошие, дружеские условия, теплая атмосфера".

Пэн Пай преподнес президенту сервиз — лилинский фарфор, который делали еще по заказу Мао Цзэдуна. Символический подарок предварил главную церемонию визита, где за чаем обсуждались наиболее чувствительные вопросы.

После официальных заявлений для прессы лидеры направились в Дом народных собраний в формате 4+4. С российской стороны Путина сопровождали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Председатель КНР также отметил, что визит продемонстрировал реальное и историческое значение отношений между Россией и Китаем. "Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа", — отметил, в свою очередь, Путин.