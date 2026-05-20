Эксперт по протоколу оценила уровень приема Путина в Китае

Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.