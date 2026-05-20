Эксперт по протоколу оценила уровень приема Путина в Китае
13:50 20.05.2026
Эксперт по протоколу оценила уровень приема Путина в Китае

Баранова: уровень приема Путина в КНР подтвердил глубину партнерства с Пекином

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 20.05.2026
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом.
  • Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова отметила высокий уровень приема президента, который подтвердил глубину партнерства между Москвой и Пекином.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уровень приема во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай подтвердил глубину партнерства между Москвой и Пекином, сообщила РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.
Российский лидер 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом.
Теплый прием и боевое братство: как прошли переговоры Путина в Китае
Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.

Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.

2 из 10
На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

3 из 10
На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.

4 из 10
Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

5 из 10
После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".

6 из 10
По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.

7 из 10
Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.

8 из 10
На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.

9 из 10
Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Уровень приема подтвердил глубину партнерства между Москвой и Пекином. При этом китайская сторона на практике в очередной раз показала высший класс в организации мероприятий: коллеги обеспечили четкий хронометраж, отсутствие организационного хаоса и безупречное исполнение каждой детали государственного протокола", - отметила Баранова.
В аэропорту Пекина накануне была организована торжественная церемония встречи президента России, у трапа Путина поприветствовал глава МИД Китая. Министр иностранных дел и глава канцелярии Комиссии ЦК КПК Китая по иностранный делам Ван И также является членом политбюро ЦК КПК и вторым самым узнаваемым политиком Китая после председателя КНР Си Цзиньпина. Президента США Дональда Трампа, который приезжал ранее с госвизитом, в аэропорту Пекина встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн.
Кроме того, в среду состоялась церемония встречи президента РФ и российской делегации на площади Тяньаньмэнь в Пекине, после чего начались российско-китайские переговоры.
Песков назвал главный результат визита Путина в Китай
Вчера, 09:56
 
