Теплый прием и боевое братство: как прошли переговоры Путина в Китае
Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.
Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.
Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.
Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.
На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.
На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.
На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.
На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.
Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.
Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.
После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".
После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".
По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.
По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.
Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.
Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.
На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.
На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.
Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.