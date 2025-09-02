Рейтинг@Mail.ru
Теплый прием и боевое братство: как прошли переговоры Путина в Китае
14:16 02.09.2025 (обновлено: 17:59 02.09.2025)
Теплый прием и боевое братство: как прошли переговоры Путина в Китае
Теплый прием и боевое братство: как прошли переговоры Путина в Китае - РИА Новости, 02.09.2025
Теплый прием и боевое братство: как прошли переговоры Путина в Китае
Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В среду он будет главным гостем на торжествах к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:16:00+03:00
2025-09-02T17:59:00+03:00
Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В среду он будет главным гостем на торжествах к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Сегодня он уже провел несколько двусторонних встреч и поучаствовал в переговорах делегаций. Кадры с них — в фотоленте РИА Новости.
владимир путин, си цзиньпин, ухнаагийн хурэлсух, роберт фицо
Фото, Китай, Россия, Монголия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ухнаагийн Хурэлсух, Роберт Фицо, Словакия, Украина, Энергетика, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Экономика, В мире

Теплый прием и боевое братство: как прошли переговоры Путина в Китае

Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В среду он будет главным гостем на торжествах к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Сегодня он уже провел несколько двусторонних встреч и поучаствовал в переговорах делегаций. Кадры с них — в фотоленте РИА Новости.
Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.

Кортеж президента РФ Владимира Путина у Дома народных собраний в Пекине

Для участия в переговорах Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине.

1 из 10
Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух перед встречей с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином в Пекине

Сначала он встретился с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом.

2 из 10
На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Пекине

На трехсторонних переговорах они обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

3 из 10
На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.

Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине

На фото: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного фотографирования в Пекине.

4 из 10
Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи российско-китайских переговоров в Пекине

Затем прошли переговоры российской и китайской делегаций в расширенном составе. По итогам стороны подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

5 из 10
После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время беседы в личной резиденции главы КНР Чжуннаньхай

После этого Путин и Си побеседовали в личной резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".

6 из 10
По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время прогулки в личной резиденции главы КНР Чжуннаньхай

По завершении двусторонней встречи они вместе прогулялись по территории резиденции.

7 из 10
Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине

Следующей встречей российского лидера стали переговоры с Робертом Фицо. Путин рассказал премьеру Словакии о причинах Украинского конфликта, заверив, что у России никогда не было и не будет желания на кого-либо нападать. Тот, в свою очередь, пообещал обсудить с Владимиром Зеленским недопустимость атак киевского режима на энергоинфраструктуру.

8 из 10
На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине

На встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Путин пригласил его посетить мероприятие ШОС в Москве, тот приглашение принял.

9 из 10
Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи в Пекине

Позже глава российского государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ухнаагийн Хурэлсух, Роберт Фицо
 
 
