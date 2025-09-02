https://ria.ru/20250902/prezident-2039073485.html

Теплый прием и боевое братство: как прошли переговоры Путина в Китае

Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В среду он будет главным гостем на торжествах к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и... РИА Новости, 02.09.2025

Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В среду он будет главным гостем на торжествах к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Сегодня он уже провел несколько двусторонних встреч и поучаствовал в переговорах делегаций. Кадры с них — в фотоленте РИА Новости.

