Путин вспомнил китайскую поговорку, приветствуя Си Цзиньпина

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил классическую китайскую идиому, приветствуя председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Пекине.
"Не виделись день, а как будто минуло три осени" - это классическая китайская идиома из древнекитайского сборника стихов "Ши цзин" (Канон стихов), который относится к XI - VI векам до н. э.
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед Кирилл Котков объяснил, что пословица подчеркивает дружественность взаимоотношений России и Китая.
"Это известная китайская идиома (чэнъюй), которая означает расположенность и дружеское отношение к человеку. Она выражает чувство, когда даже короткая разлука кажется слишком долгой, а время без близкого друга тянется очень медленно. Это выражение часто используется для описания крепкой дружбы", - пояснил Котков в беседе с aif.ru.