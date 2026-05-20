Путин вспомнил китайскую поговорку, приветствуя Си Цзиньпина
13:45 20.05.2026 (обновлено: 13:58 20.05.2026)
Путин вспомнил китайскую поговорку, приветствуя Си Цзиньпина

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Официальный визит президента России Владимира Путина в Пекин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин вспомнил классическую китайскую идиому, приветствуя председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Пекине.
  • Путин использовал идиому «Не виделись день, а как будто минуло три осени», которая означает, что даже короткая разлука кажется слишком долгой.
  • Востоковед Кирилл Котков пояснил, что эта идиома подчеркивает дружественность взаимоотношений России и Китая.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил классическую китайскую идиому, приветствуя председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Пекине.
Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени. Мы действительно очень рады вас видеть", - сказал президент России в начале беседы.
Путин напомнил, что в прошлом году в Пекине он и российская делегация отмечали годовщину победы во Второй Мировой войне.
"Не виделись день, а как будто минуло три осени" - это классическая китайская идиома из древнекитайского сборника стихов "Ши цзин" (Канон стихов), который относится к XI - VI векам до н. э.
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед Кирилл Котков объяснил, что пословица подчеркивает дружественность взаимоотношений России и Китая.
"Это известная китайская идиома (чэнъюй), которая означает расположенность и дружеское отношение к человеку. Она выражает чувство, когда даже короткая разлука кажется слишком долгой, а время без близкого друга тянется очень медленно. Это выражение часто используется для описания крепкой дружбы", - пояснил Котков в беседе с aif.ru.
РоссияКитайПекинСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
