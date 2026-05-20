Путин призвал молодежь России и Китая сохранять добрые традиции партнерства

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин обратился к молодежи России и Китая, отметив, что им предстоит сохранять и приумножать добрые традиции сотрудничества двух стран.

Путин выразил уверенность в том, что молодое поколение сможет справиться со всеми задачами по развитию партнерства России и Китая.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к молодежи России и Китая, отметив, что им предстоит сохранять и приумножать добрые традиции сотрудничества двух стран.

Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в среду принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к молодым людям, всем тем, кто участвует в российско-китайских образовательных и научных обменах, и искренне пожелать каждому из вас найти призвание по душе", - обратился Путин к молодым людям.

Президент пожелал им "реализоваться, полностью отдавая себя своему делу и добиваясь высоких результатов на избранном пути".

"Со временем вы примите на себя ответственность за сохранение и приумножение добрых традиций и партнерства России и Китая. Убежден, что вам будет это по силам", - сказал Путин.