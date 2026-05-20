Ушаков рассказал о темах предстоящего чаепития Путина и Си Цзиньпина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время чаепития обсудят международные темы.
- Среди обсуждаемых тем — Украина, Иран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях.
- Юрий Ушаков отметил, что Китай интересуется всеми международными проблемами, так как играет в них колоссальную роль.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время чаепития обсудят международные темы, включая Украину, Иран и отношения с США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что Китай интересуют все международные проблемы, потому что он играет колоссальную роль в международных делах.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.