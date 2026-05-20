Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Пекине

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за теплый и радушный прием в Пекине.
"Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дамы и господа, друзья, прежде всего хотел бы искренне поблагодарить нашего дорогого друга, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и всех наших китайских коллег за теплый, радушный прием, оказанный российской делегации", - сказал Путин.