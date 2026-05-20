Ушаков рассказал, какие международные проблемы интересуют Китай
13:26 20.05.2026
Ушаков рассказал, какие международные проблемы интересуют Китай

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Китай интересуют все международные проблемы, поскольку Пекин играет большую роль в международных отношениях, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Китайскую сторону интересуют все международные проблемы, потому что Китай играет колоссальную роль в международных делах, это всем известно", - сказал Ушаков ИС "Вести".
Он добавил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин "за чаем" затронут темы Украины, Ирана и отношений с США, а также сотрудничества в международных организациях.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР. Вечером в среду состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительным пунктом рабочей программы станет беседа Путина с председателем КНР за чаем.
В миреКитайРоссияПекинЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
