Россия зеркально ответит на продление Китаем безвизового режима
12:39 20.05.2026
Россия зеркально ответит на продление Китаем безвизового режима

Титов: Россия зеркально ответит на продление Китаем безвизового режима

Флаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
  • Российская сторона заявила о намерении дать зеркальный ответ на решение Китая.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская сторона даст зеркальный ответ на решение Китая продлить безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, заявил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Китай и Россия в ходе саммита продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, и одновременно китайская сторона сообщила о продлении до конца 2027 года безвизового режима въезда для россиян. Продление безвиза - первая ласточка визита, надеюсь, не последняя. Зеркальный российский ответ, разумеется, не замедлит себя ждать", - сказал Титов.
По его словам, турпоток в обе стороны бурно растет и сейчас.
Президент РФ ранее в среду заявил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.
РоссияКитайПекинБорис ТитовВладимир ПутинРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияСи Цзиньпин
 
 
