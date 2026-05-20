Россия зеркально ответит на продление Китаем безвизового режима

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская сторона даст зеркальный ответ на решение Китая продлить безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, заявил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Китай и Россия в ходе саммита продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, и одновременно китайская сторона сообщила о продлении до конца 2027 года безвизового режима въезда для россиян. Продление безвиза - первая ласточка визита, надеюсь, не последняя. Зеркальный российский ответ, разумеется, не замедлит себя ждать", - сказал Титов

По его словам, турпоток в обе стороны бурно растет и сейчас.