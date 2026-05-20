Россия и КНР договорились взаимодействовать в вопросах укрепления мира

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР будут взаимодействовать в вопросах укрепления международного мира и безопасности, содействовать продвижению инициатив друг друга, следует из совместного заявления РФ и КНР.
"Стороны будут тесно взаимодействовать в вопросах укрепления международного мира, стабильности и безопасности и в этих целях всемерно содействовать продвижению инициатив друг друга на международной арене", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.