Россия и КНР должны поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы двух сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным по итогам переговоров в Пекине