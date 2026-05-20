Россия и КНР должны поддерживать друг друга, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы двух сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным по итогам переговоров в Пекине
"Важно... и дальше твердо поддерживать вопросы, затрагивающие ключевые интересы и заботы друг друга, поддерживать плотный стратегический диалог и контакт", - сказал Си Цзиньпин.