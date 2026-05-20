Шугаев рассказал об интересе Китая к российским авиасистемам

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Интерес Китая к российским авиасистемам остается достаточно высоким, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Их интерес к нашим авиационным системам остается достаточно высоким", - сказал Шугаев журналистам.
Президент России Владимир Путин накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом. В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялась церемония встречи президента РФ и российской делегации. После этого в Доме народных собраний начались российско-китайские переговоры.
С российской стороны в беседе участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов.
Также в переговорах участвуют министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, главы "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер, бизнесмен Геннадий Тимченко и замминистра обороны Василий Осьмаков.
