Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай углублять сотрудничество в ШОС - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 20.05.2026 (обновлено: 13:40 20.05.2026)
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай углублять сотрудничество в ШОС

Си Цзиньпин: Россия и КНР должны углублять сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин призвал Россию и Китай углублять сотрудничество и координацию в ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС.
  • Президент России Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая по приглашению китайского лидера.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Китай и РФ должны углублять сотрудничество и координацию в ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, а также объединять страны глобального Юга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"(России и Китаю - ред.) Необходимо углублять взаимодействие и сотрудничество на таких многосторонних площадках, как ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС... объединять страны Глобального ЮГА", - подчеркнул Си Цзиньпин, его слова приводит центральное телевидение Китая CCTV.
Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Дипломаты обсудили российско-китайские отношения в преддверии визита Путина
11 мая, 14:47
 
В миреКитайРоссияЮгСи ЦзиньпинВладимир ПутинООНШОСБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала