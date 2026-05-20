Киселев завоевал золото в прыжках в воду на чемпионате России
19:13 20.05.2026 (обновлено: 19:37 20.05.2026)
Киселев завоевал золото в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мирослав Киселев стал победителем соревнований в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате России, который завершился в Казани.
Киселев по итогам шести попыток набрал 459,75 балла. Второе место занял Сандро Рогава (457,95 балла), тройку замкнул Никита Шлейхер (455,5).
У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова (287,55). Второе место заняли Виталия Королева и Мария Полякова (280,5), бронзу завоевали Кристина Айдарова и Елизавета Кузина (279,36).
Чемпионат России по прыжкам в воду проходил в Казани с 15 по 20 мая.
