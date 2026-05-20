В РЖД рассказали, когда в поездах будет стабильный интернет - РИА Новости, 20.05.2026
В РЖД рассказали, когда в поездах будет стабильный интернет

РИА Новости: запуск высокоскоростного интернета в поездах возможен в 2028 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД ожидают, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году.
  • Тестовые испытания высокоскоростного интернета на «Сапсанах» и «Ласточках» начнутся в 2026 году и продлятся до конца 2027 года.
  • РЖД планируют оснастить специальным оборудованием 135 поездов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. РЖД ожидают, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин.
Он напомнил, что проект по запуску высокоскоростного стабильного интернета в поездах РЖД реализуют вместе с компанией "Бюро 1440". В частности, в рамках ЦИПР стороны подписали дорожную карту, которая предусматривает тестирование оборудования на поездах скоростного сообщения "Ласточка" и "Сапсан".
"Дальше зависит от коллег. Когда будет развернута полноценная спутниковая группировка, когда будет произведено достаточное количество оборудования, терминалов для приема на подвижной состав. По планам, которые мы слышим от коллег, в 2028 году сервис должен заработать", - ответил Чаркин в кулуарах ЦИПР на вопрос, когда во всех поездах по России будет доступен высокоскоростной интернет.
РЖД во вторник сообщили, что тестовые испытания высокоскоростного интернета на "Сапсанах" и "Ласточках" начнутся в 2026 году и продлятся до конца 2027 года. Специализированные абонентские терминалы, которые будут устанавливаться на поезда, обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в любой точке маршрута.
В планах РЖД оснастить специальным оборудованием 135 поездов. В их числе поезда: "Сапсан" МоскваСанкт-Петербург, "Ласточка" Москва — Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Минск, Санкт-Петербург – Валдай, Санкт-Петербург – Сортавала, Санкт-Петербург – Псков и другие.
