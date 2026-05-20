В РЖД рассказали, когда в поездах будет стабильный интернет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. РЖД ожидают, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин.

РЖД во вторник сообщили, что тестовые испытания высокоскоростного интернета на "Сапсанах" и "Ласточках" начнутся в 2026 году и продлятся до конца 2027 года. Специализированные абонентские терминалы, которые будут устанавливаться на поезда, обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в любой точке маршрута.