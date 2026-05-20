00:56 20.05.2026
"Они заслужили, но мы вернемся": Гвардиола поздравил "Арсенал" с титулом

Гвардиола поздравил "Арсенал" и Артету с победой в чемпионате Англии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил лондонский «Арсенал» с победой в чемпионате Англии по футболу.
  • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) и лишился шансов догнать лидирующий в таблице «Арсенал».
  • «Арсенал» впервые с сезона 2003/2004 выиграл Английскую премьер-лигу и стал чемпионом страны в 14-й раз в истории.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил лондонский "Арсенал" и возглавляющего команду испанца Микеля Артету с победой в чемпионате Англии по футболу.
Во вторник "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1) в гостях и за тур до конца чемпионата лишился шансов догнать лидирующий в таблице "Арсенал".
"От лица команды поздравляю "Арсенал", Микеля Артету, его штаб, персонал, всех игроков и болельщиков с победой в АПЛ - они это заслужили! Но в следующем сезоне мы вернемся. "Сити" вернется. Мы будем бороться до конца во всех турнирах", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
"Арсенал" впервые с сезона-2003/04 выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ). Лондонский клуб стал чемпионом страны в 14-й раз в истории. Артета возглавляет "канониров" с 2019 года, до этого испанец работал в тренерском штабе Гвардиолы в "Манчестер Сити".
