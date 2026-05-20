Джикия, Чалов или Кокорин? Кто из российских легионеров вернется в РПЛ

Футбольный сезон в Европе подходит к своему завершению. Скоро откроется летнее трансферное окно, которое может принести российским болельщикам возвращение сразу нескольких экс-звезд Российской премьер-лиги на родину. РИА Новости Спорт разбирается, кто из поигравших в Европе россиян может снова оказаться дома.

Александр Кокорин, "Арис"

Кипрский этап карьеры Кокорина официально закончен — об этом 20 мая сообщил футбольный клуб "Арис", где нападающий провел последние четыре сезона и стал важной частью командной истории.

За это время Кокорин стал чемпионом Кипра, забил первый гол в истории клуба в еврокубках и провел более 100 матчей в составе "Ариса".

« "Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей — особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков — на стадионе и в разных уголках Европы. Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории", — такое послание оставил Кокорину клуб в своих медиа.

До Кипра Кокорин пытался заиграть в "Фиорентине", но закрепиться в основе "фиалок" у Александра не вышло. Сейчас нападающему уже 35 лет, и большую часть прошедшего сезона он пропустил из-за травмы. Готов ли форвард к последнему вызову или же можно спокойно готовиться к "пенсии"?

В апреле агент Кокорина Тимофей Бердышев рассказал "Чемпионату" об интересе к нападающему из российских клубов. Российские эксперты настроены скептически.

"Я не могу сказать, вернется ли он, возьмут ли его, потому что я не смотрел его матчи. Кипрские матчи тут не показывают", — прокомментировал РИА Новости перспективы возвращения Кокорина экс-тренер сборной России Юрий Семин.

Георгий Джикия, "Антальяспор"

Все больше разговоров звучит и о потенциальном возвращении экс-капитана "Спартака". Согласно данным Transfermarkt, контракт 32-летнего защитника с турецким "Антальяспором" действует до лета 2027 года, однако многое может изменить вылет команды из высшего дивизиона. Несмотря на минимальную победу в последнем туре "Антальяспор" на одно очко отстал от спасительного 15-го места и покинул турецкую элиту.

У самого Джикии во второй половине сезона дела тоже шли не лучшим образом. Россиянин начинал основным защитником, но в конце года получил повреждение и, пропустив несколько матчей, выпал из обоймы. В 2026 году он появился на поле лишь четыре раза.

Тем не менее, Семин уверен, что Джикия не затеряется в РПЛ. По словам тренера, он может пригодиться любому клубу. А агент Георгия Владимир Кузьмичев не исключил возвращения защитника.

« "Вероятность того, что Георгий вернется в Россию, конечно, существует. Говорить о каких-то конкретных предложениях на сегодняшний день не приходится, но из российского чемпионата интересовались. Однако с учетом, что у него действующий контракт, и понятно, что с турецким клубом в такой ситуации придется договариваться, потому что вряд ли они захотят расстаться с ним, как со свободным агентом", — сказал он РИА Новости.

Федор Чалов и Денис Макаров, "Кайсериспор"

В Турции есть еще один покинувший высшую лигу клуб, в котором играют сразу три россиянина. Речь о "Кайсериспоре", который в прошедшем сезоне представляли Федор Чалов, Денис Макаров и Герман Онугха

Вероятно, наибольший интерес для российских клубов представляет 28-летний Чалов. Экс-армеец принадлежит турецкому ПАОК и провел вторую половину сезона в Турции на правах аренды. В Греции у нападающего не задалось — всего четыре гола за полтора сезона в чемпионате. В "Кайсериспоре" результативность россиянина не выросла — два мяча в 14 матчах. Не пора ли возвращаться?

« "Он воспитанник школы, много играл за ЦСКА, и, конечно, история с возвращением была бы красивой. Но надо смотреть на вещи реально: что сейчас происходит с ним, в какой он форме, как играет и готов ли клуб на этот камбек", — рассудил в интервью "Советскому спорту" экс-футболист "армейцев" Олег Корнаухов.

Варианты могут не ограничиваться одним лишь ЦСКА . Для российского чемпионата Чалов — это опытный нападающий, который выигрывал Кубок страны и становился лучшим бомбардиром РПЛ . Даже после не совсем удачного отрезка в Европе такой игрок способен усилить новый коллектив. Контракт Чалова с ПАОК действует до лета 2027 года, однако в апреле СМИ сообщали, что греческий клуб готов расстаться с футболистом и планирует выручить за его трансфер около 1,5 миллиона евро.