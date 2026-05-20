Дзюба после травмы выйдет в старте "Акрона" на стыковой матч с "Ротором"

- Дзюба вошел в стартовый состав "Акрона" на первый стыковой матч с "Ротором".
- После травмы он пропустил два последних матча РПЛ.
- Первый стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне пройдет в среду.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нападающий Артем Дзюба вошел в стартовый состав "Акрона" на первый переходный матч за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) против волгоградского "Ротора", сообщается в Telegram-канале тольяттинского футбольного клуба.
Дзюба получил повреждение 3 мая по ходу домашнего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (0:1). У 37-летнего игрока была диагностирована мышечная травма задней поверхности бедра.
После травмы он пропустил два последних матча РПЛ против "Ростова" (1:3) и самарских "Крыльев Советов" (1:4).
Дзюба перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. Ранее он допустил, что сезон-2025/26 не станет для него последним в карьере игрока. В текущем сезоне он провел 26 матчей и забил восемь мячей.
Первый стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне пройдет в среду в Волгограде, начало - 19:30 мск.