Дзюба после травмы выйдет в старте "Акрона" на стыковой матч с "Ротором"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нападающий Артем Дзюба вошел в стартовый состав "Акрона" на первый переходный матч за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) против волгоградского "Ротора", сообщается в Telegram-канале тольяттинского футбольного клуба.