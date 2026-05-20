10:42 20.05.2026 (обновлено: 11:00 20.05.2026)
Россия и Китай будут совместно бороться с допингом в спорте

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены проводить совместную работу в области борьбы с допингом в спорте, следует из совместного заявления РФ и КНР.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны намерены проводить совместную работу в области борьбы с допингом в спорте", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время совместного фотографирования в рамках встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россия и КНР активно взаимодействуют в сфере спорта, заявил Путин
