Ушаков рассказал, кто примет участие в чаепитии Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов примут участие в беседе Путина и Си Цзиньпина в формате чаепития, сообщил Юрий Ушаков.