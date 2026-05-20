Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, кто примет участие в чаепитии Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 20.05.2026
Ушаков рассказал, кто примет участие в чаепитии Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Лавров, Орешкин и Моргулов примут участие в беседе Путина и Си Цзиньпина

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В чаепитии Путина и Си Цзиньпина примут участие Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Максим Орешкин и Игорь Моргулов.
  • На встрече будут обсуждать внешнеполитические вопросы и сотрудничество России и Китая в других областях.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов примут участие в беседе Путина и Си Цзиньпина в формате чаепития, сообщил Юрий Ушаков.
"В чаепитии с нашей стороны принимают участие Лавров, Ушаков, Орешкин и посол Моргулов", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.
Он добавил, что на встрече будут прежде всего обсуждать внешнеполитические вопросы, а также сотрудничество России и Китая в других областях.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Ушаков рассказал, какие темы затронут Путин и Си Цзиньпин за чаем
Вчера, 12:09
 
РоссияКитайЮрий УшаковСергей ЛавровМаксим ОрешкинСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала