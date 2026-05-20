Ушаков рассказал, кто примет участие в чаепитии Путина и Си Цзиньпина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В чаепитии Путина и Си Цзиньпина примут участие Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Максим Орешкин и Игорь Моргулов.
- На встрече будут обсуждать внешнеполитические вопросы и сотрудничество России и Китая в других областях.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов примут участие в беседе Путина и Си Цзиньпина в формате чаепития, сообщил Юрий Ушаков.
"В чаепитии с нашей стороны принимают участие Лавров, Ушаков, Орешкин и посол Моргулов", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.