Аршавин перечислил игроков сборной России для усиления "Зенита" - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Футбол
Футбол
 
15:07 20.05.2026 (обновлено: 15:31 20.05.2026)
Аршавин перечислил игроков сборной России для усиления "Зенита"

Аршавин хотел бы видеть в "Зените" Сафонова, Дивеева, Кисляка и Батракова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Аршавин назвал игроков сборной России, которых хотел бы видеть в "Зените".
  • Среди них: Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Матвей Кисляк, Алексей Батраков и Константин Тюкавин.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бронзовый призер чемпионата Европы - 2008 в составе сборной России по футболу Андрей Аршавин сказал РИА Новости, что хотел бы видеть вратаря французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в петербургском "Зените".
"Зенит" 17 мая в седьмой раз за восемь лет выиграл РПЛ. "ПСЖ" 30 мая в Будапеште сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". "ПСЖ" вышел в финал турнира второй год подряд и является действующим победителем Лиги чемпионов. В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 16 матчей в чемпионате Франции, в девяти из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.
"Вратарь - Матвей Сафонов, защитник - Игорь Дивеев. В полузащите, если смотреть в перспективу, - Матвей Кисляк и Алексей Батраков, в нападении - Константин Тюкавин. Всех этих игроков, которых перечислил, на мой взгляд, нужно рассматривать для "Зенита", - сказал Аршавин.
Аршавин участвует во Всероссийском съезде учителей физической культуры, который проходит в Тульской области с 18 по 22 мая. Аршавин принимал участие в дискуссии РФС "Футбол в школе: от методик до результата".
ФутболСпортРоссияБудапештТульская областьИгорь ДивеевМатвей СафоновАндрей АршавинПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЗенитАрсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
