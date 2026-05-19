В РАН прокомментировали возможные итоги визита Путина в Китай

ХАРБИН (Китай), 19 мая – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Китай принесет новые результате сотрудничества в различных областях, при этом ждать сенсаций или эпатажных деклараций лидеров не стоит, выразил мнение в беседе с РИА Новости директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук (РАН) Кирилл Бабаев.

"Визит нашего президента не государственный, но официальный, это несколько другой статус. Я не ожидаю особых сенсаций, ведь лидеры двух стран, которые уже встречаются в 50-й раз, имеют возможность постоянно обмениваться информацией и по двусторонним отношениям, и по мировым проблемам", - заявил Бабаев на полях проходящего в Харбине X российско-китайского ЭКСПО.

По его мнению, это будет рабочая встреча, которая, тем не менее, должна принести новые результаты для сотрудничества в области энергетики, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, по логистике и транспорту также ожидаются интересные решения.

"Что касается политики, то наши лидеры проведут новый раунд координации по различным мировым и региональным вопросам, и их позиция будет отражена в совместном заявлении", - указал он.