Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин отправится в Китай с двухдневным официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Визит Путина в Китай приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Во время визита планируется принять около 40 документов, касающихся углубления связей в промышленности, транспорте, атомной энергетике и гуманитарной сфере.

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник отправится в Китай с двухдневным официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Программа визита будет насыщенной, а российская делегация — весьма представительной, отмечали в Кремле. Стороны планируют принять около 40 документов, как межгосударственных, так и коммерческих. Речь идет об углублении связей двух стран в промышленности, транспорте, атомной энергетике, гуманитарной сфере.

Лидеры России Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, Путин Си Цзиньпин подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода "Сила Сибири — 2".

Добрососедство и дружба

Нынешний визит Путина в Китай приурочен к 25-летию основополагающего для двусторонних связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был подписан 16 июля 2001 года в Москве

И Москва, и Пекин придают предстоящему визиту первостепенное значение, отмечали в Кремле. Отношения России и Китая служат образцом сотрудничества между странами-соседями и строятся на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы, указывал помощник президента Юрий Ушаков . Двусторонние связи сейчас активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня, подчеркивали в Кремле.

Россия и Китай выступают друг для друга важными торговыми партнерами. Товарооборот двух стран в минувшем году достиг почти 240 миллиардов долларов. Приоритетом двустороннего практического сотрудничества является энергетика, Россия - один из основных поставщиков энергоресурсов в Китай, отмечали в Кремле. Одним из перспективных в этой сфере стал проект газопровода "Сила Сибири — 2", юридически обязывающий меморандум о строительстве которого стороны подписали в минувшем году.

Между странами налажен постоянный диалог, контакты на высшем уровне носят регулярный характер. Путин посещал Китай более 20 раз, предыдущий визит состоялся менее года назад. В августе-сентябре 2025 года президент России участвовал в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине и саммите ШОС в Тяньцзине. Лидеры двух стран 4 февраля 2026 года провели переговоры по видеосвязи.

Без увязки с визитом Трампа

Именно после февральского разговора Путина и Си Цзиньпина — буквально через несколько дней - были согласованы сроки нынешнего визита президента России в Пекин, отмечал Ушаков. Он подчеркивал, что нет никакой увязки между визитом российского лидера и визитом президента США Дональда Трампа, который посетил Китай на минувшей неделе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил ранее, что контакты Путина и Си Цзиньпина будут самостоятельными, без привязки к повестке недавнего визита Трампа. Вместе с тем он отмечал, что в Кремле внимательно отслеживают сообщения о переговорах лидеров Китая и США и надеются из первых рук получить информацию об этом в ходе визита российской делегации в Пекин.

Путин подчеркивал, что Москва приветствует продолжение контактов Вашингтона с Пекином – они важны, так как становятся еще одним элементом стабильности. США и Китай являются крупными торгово-экономическими партнерами и от их взаимодействия зависит состояние всей мировой экономики, отмечал президент России. Путин указывал, что Москва от стабильности и конструктивного взаимодействия между США и Китаем получает только выгоду.

Насыщенная программа

Визит Путина в Китай начнется во вторник, по прилету в Пекин его ожидает торжественная церемония в аэропорту, российского лидера встретит глава МИД КНР Ван И . Основным рабочим днем визита станет 20 мая — в этот день состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а затем и в расширенном формате с участием делегаций.

С российской стороны в этой встрече будут участвовать 39 человек, отмечал Ушаков. В российскую делегацию вошли пятеро вице-премьеров, восемь федеральных министров, представители администрации президента, а также руководители госкорпораций, крупного бизнеса, главы ряда регионов России и ректоры некоторых университетов.

К визиту подготовлен солидный пакет практических договоренностей межправительственного, межведомственного и корпоративного характера — всего около 40 документов, отмечали в Кремле. По итогам переговоров лидеры сделают заявления для СМИ, а позже примут участие в церемонии торжественного открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

Программа визита в Китай не ограничится только официальными мероприятиями. Путин также встретится с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал президента России во время его первого визита в КНР в 2000 году.