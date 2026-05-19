00:00 19.05.2026 (обновлено: 00:01 19.05.2026)

"Готовились очень серьезно": что Путин и Си обсудят за закрытыми дверями

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Татьяна Мишина. Владимир Путин отправляется с официальным визитом в Китай: первая зарубежная поездка года, двойной юбилей — 25 лет Договору о добрососедстве, 30 лет стратегическому партнерству — и повестка, за которой следит весь мир. Стороны подпишут десятки документов, но, по словам помощника президента Юрия Ушакова, самое важное будет обсуждаться не на церемониях, а за чаем — "по-дружески, откровенно, за закрытыми дверями" — куда приглашены всего по четыре человека с каждой стороны.

Повестка переговоров, чаепитие и встреча с Пашей

Сорок документов — от атомной энергетики до кинематографии: таков масштаб договоренностей, которые Владимир Путин и Си Цзиньпин намерены зафиксировать по итогам переговоров в Пекине.
Юрий Ушаков назвал российско-китайские отношения образцом того, какими должны быть связи между государствами-соседями: они достигли беспрецедентно высокого уровня, а внешнеполитические позиции двух стран зачастую "просто-напросто идентичны". Примечательно, что на этот раз Путин отступил от традиции готовить статью для местной прессы в преддверии визита и вместо этого записал видеообращение к гражданам КНР.
Российский президент прибывает в Пекин вечером 19 мая, встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И. Путин остановится в государственной резиденции для почетных гостей Дяоюйтай. Утром 20 мая в 11:00 по местному времени Си Цзиньпин встретит его на центральной площади Тяньаньмэнь, после чего начнутся переговоры в узком и расширенном составах. Как отметили в Кремле, этот диалог готовили очень серьезно.
Центральное место займут два программных документа. Первый — Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Ушаков охарактеризовал его как "весьма массивный" — 47 страниц, где определены "магистральные пути развития всего комплекса двусторонних связей" и общее видение международной повестки. Второй — Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
Отдельным событием станет торжественное открытие Годов образования России и Китая. Это крупный межгосударственный гуманитарный проект — сотни мероприятий, конференций, олимпиад и конкурсов. Программа реализуется с января 2026-го и продлится до октября 2027-го.
Образование — вообще одно из самых динамичных направлений сотрудничества: в российских вузах учатся 57 тысяч китайских студентов, в китайских — около 21 тысячи россиян. Реализуются свыше 200 совместных академических программ, работают 46 совместных учебных заведений, включая флагманский Российско-китайский университет — проект МГУ и Пекинского политехнического института.
Завершит рабочую программу, пожалуй, самый неформальный пункт — чаепитие Путина и Си Цзиньпина. На него приглашены всего по четыре человека с каждой стороны. По словам Ушакова, именно за чаем все самые актуальные вопросы будут обсуждаться по-дружески и откровенно. Помощник президента не раз отмечал в преддверии прошлых визитов: "Важнее всего в Китае попить чаю, один на один особенно".
Отдельным символичным жестом станет встреча Путина с 36-летним Пэн Паем, китайским инженером. Пэн Пай — тот самый мальчик, которого российский президент снял с каменных перил в пекинском парке Бэйхай во время первого государственного визита в Китай в 2000-м и сделал с ним отдельное фото. После той встречи Пэн Пай выучил русский язык, окончил Московский автодорожный институт, получил второе, русское имя Паша и сейчас работает в одной из крупных китайских компаний.
Представительная делегация и ключевые темы переговоров

Однако на первом плане — роль российско-китайского партнерства как стабилизирующего фактора в международных отношениях. "Наша связка особенно востребована в нынешней международной ситуации", — заявил Ушаков, добавив, что Россия и Китай наращивают координацию "в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других площадках", а в этом году вместе отметят 25-летие ШОС.
Особое место в повестке займет энергетика — то, что Ушаков назвал "локомотивом экономической кооперации". "На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика, а Китай — ответственного потребителя энергоресурсов", — обозначил он формулу партнерства. Поставки российской нефти в Китай с начала года выросли более чем на треть — до 31 миллиона тонн. Кроме того, Россия — один из крупнейших экспортеров в КНР природного газа, включая сжиженный.
Очень подробно будет обсуждаться тема газопровода "Сила Сибири — 2". На фоне кризиса вокруг Ормузского пролива значение российских энергопоставок для Китая резко возросло. По словам помощника президента, в 2027-м планируется запуск дальневосточного газового маршрута, успешно реализуются проекты по добыче и переработке углеводородов в Арктической зоне и на Дальнем Востоке, продолжается строительство новых блоков Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу".
Еще один блок — ближневосточная повестка: ситуация вокруг Ирана, координация позиций в рамках БРИКС, согласование действий в условиях глобальной нестабильности.
Российская делегация, по словам Ушакова, "будет весьма и весьма представительной": президента сопровождают пять вице-премьеров, восемь министров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, главы ряда регионов, директора госкорпораций, руководители крупнейших банков и большого бизнеса.
Отвечая на вопрос, не будет ли российское представительство уступать по масштабу американскому (13-15 мая в Китай приезжала делегация во главе с Дональдом Трампом), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков был лаконичен: "Мы по составу делегаций ни с кем не соревнуемся".
Ушаков также опроверг любую связь между визитами Трампа и Путина в Пекин. Дата поездки российского президента была согласована сразу после видеоконференции лидеров 4 февраля. А визит Трампа планировался на конец марта — начало апреля, но "по понятным причинам из-за иранской эпопеи" был перенесен на середину мая, "то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин".
Торговля, регионы и безвизовый режим

Китай остается крупнейшим торговым партнером России. За прошедший год товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов, при этом расширилась его структура. И хотя, по данным Главного таможенного управления КНР, в 2025-м товарооборот сократился на 6,9 процента, в 2026-м динамика развернулась: за январь — март рост достиг 14,8 процента — 61,25 миллиарда долларов.
Важный фактор устойчивости — перевод расчетов на национальные валюты. "Практически все российско-китайские импортно-экспортные операции выполняются в рублях и юанях, — отметил Ушаков. — По сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на глобальных рынках".
Основная часть российского экспорта в КНР по стоимости приходится на нефть, природный газ и уголь, среди прочей номенклатуры — медь и медная руда, древесина, морепродукты. Китай поставляет в Россию автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное оборудование, детские игрушки, соки, алкогольные напитки, а также многое другое.
По словам Ушакова, стороны работают над расширением номенклатуры допуска российских агропромышленных товаров на китайский рынок, а у китайской аудитории "пользуются популярностью фестивали-ярмарки "Сделано в России". Растут грузоперевозки между двумя странами, осуществляется модернизация приграничных пунктов пропуска, обсуждаются вопросы совместного освоения Северного морского пути.
Практическое измерение отношений ощущается на уровне конкретных регионов. Дальний Восток развивается во многом благодаря китайским инвестициям. Как заявил вице-премьер Юрий Трутнев, сегодня там реализуются более 90 инвестиционных проектов с участием КНР общим объемом в один триллион рублей.
Безвизовый режим, введенный осенью 2025-го по инициативе китайской стороны, дал масштабный эффект. Китай посетили более двух миллионов россиян, а Россию — свыше миллиона граждан КНР. По данным сопредседателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова, 20 процентов всех зарубежных деловых поездок российских бизнесменов теперь приходится на Китай.
"Окно возможностей" — так назвало поездку Путина издание South China Morning Post. Старший научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун отметил, что стороны могут вывести сотрудничество на более высокий стратегический уровень в ответ на внешнюю турбулентность.
Западные аналитики подчеркивают, что, в отличие от визита Трампа, сопровождавшегося публичной символикой и 21 залпом салюта, переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина будут сосредоточены на сути — координации позиций по ключевым международным вопросам и энергетической безопасности.
