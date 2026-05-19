Пушков заявил, что Бессента не пустили на мероприятие в КНР без бейджа

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главу минфина США Скотта Бессента не пустили на мероприятие в КНР без аккредитационного бейджа, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

По его словам, американский министр так и стоял в дверях, пока помощники не принесли бэйдж из гостиницы.