Пушков заявил, что Бессента не пустили на мероприятие в КНР без бейджа
02:22 19.05.2026
Пушков заявил, что Бессента не пустили на мероприятие в КНР без бейджа

Пушков: самоуверенного Бессента не пустили на мероприятие в КНР без бейджа

© РИА Новости / POOL | Скотт Бессент
Скотт Бессент. Архивное фото
  • Главу минфина США Скотта Бессента не пустили на мероприятие в КНР без аккредитационного бейджа.
  • По словам Алексея Пушкова, американский министр так и стоял в дверях, пока помощники не принесли бейдж из гостиницы.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главу минфина США Скотта Бессента не пустили на мероприятие в КНР без аккредитационного бейджа, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Китайцы слегка унизили излишне самоуверенного министра финансов США Скотта Бессента, убежденного в том, что может диктовать условия всему миру, не пустив его на мероприятие в рамках визита Трампа без аккредитационного бэджа. Бессент - не Бессент, ничего не знаем, покажи бэдж", - написал Пушков в Telegram-канале.
По его словам, американский министр так и стоял в дверях, пока помощники не принесли бэйдж из гостиницы.
Американский президент Дональд Трамп с делегацией 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
В миреКитайСШАСкотт БессентАлексей ПушковДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
