"Нью-Орлеан Пеликанс" назвал имя нового главного тренера

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Орлеан Пеликанс" нанял на должность главного тренера уволенного из "Орландо Мэджик" Джамала Мосли, сообщается на сайте клуба из Луизианы.
Мосли был уволен 4 мая. В текущем сезоне "Орландо" занял восьмое место в таблице Восточной конференции и через раунд плей-ин вышел в плей-офф, где в серии первого раунда уступил лидеру Востока "Детройт Пистонс" со счетом 3-4.
"Джамал заслужил огромное уважение в НБА за свои лидерские качества, профессионализм и прочные отношения, которые он выстраивает с игроками и персоналом. Он постоянно демонстрирует способность развивать молодые таланты, создавая команды, которые известны стойкостью, дисциплиной и сплоченностью", - заявил вице-президент "Пеликанс" Джо Думарс.
Мосли 47 лет. 11 июля 2021 года специалист стал 15-м главным тренером в истории "Орландо". За пять сезонов команда под его руководством трижды выходила в плей-офф. Ранее американец работал ассистентом в "Даллас Маверикс", "Кливленд Кавальерс" и "Денвер Наггетс".