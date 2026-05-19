08:09 19.05.2026 (обновлено: 09:18 19.05.2026)
Российский хоккеист 11-й сезон подряд возьмет Кубок Стэнли

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Один из российских хоккеистов гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли в одиннадцатом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
В ночь на вторник "Монреаль Канадиенс" в овертайме со счетом 3:2 обыграл "Баффало Сейбрз" в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
В финале Восточной конференции соперником "Монреаля", за который выступает российский нападающий Иван Демидов, станет "Каролина Харрикейнз", в составе которой играют вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.
На Западе финалиста Кубка Стэнли определят "Колорадо Эвеланш", за который выступают форварды Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, и "Вегас Голден Найтс", чьи цвета защищают нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев.
Согласно регламенту НХЛ, имя игрока победившей в финале Кубка Стэнли команды наносится на трофей в том случае, если хоккеист был включен в заявку клуба в момент чемпионства и провел хотя бы одну игру в финальной серии плей-офф или же был заявлен запасным вратарем минимум на один матч финала. Также имя игрока может быть нанесено на Кубок Стэнли, если он принял участие как минимум в 50% встреч в регулярном чемпионате.
При этом по просьбе клубов НХЛ может сделать исключение: в сезоне-1997/98 защитник "Детройт Ред Уингз" Владимир Константинов не играл из-за полученных в ДТП травм, но его имя было выгравировано на Кубке Стэнли, а в сезоне-2011/12 игрок "Лос-Анджелес Кингз" Андрей Локтионов не провел нужный минимум матчей, однако по просьбе клуба его имя было включено в список обладателей трофея.
Хотя бы один российский хоккеист неизменно завоевывает Кубок Стэнли с сезона-2015/16. Последним обладателем трофея без россиян в составе стал "Чикаго Блэкхокс" в 2015 году.
