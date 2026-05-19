Хоккеист "Локомотива" Иванов перенес операцию
22:28 19.05.2026
Хоккеист "Локомотива" Иванов перенес операцию

  • Нападающий ярославского "Локомотива" Георгий Иванов перенес операцию на ноге.
  • Георгий Иванов выбыл из строя до конца сезона Континентальной хоккейной лиги.
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли сообщил журналистам, что нападающий команды Георгий Иванов перенес операцию на ноге и выбыл до конца сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Иванов в воскресенье получил травму в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против казанского "Ак Барса" и не смог доиграть встречу. Форвард не вошел в заявку на пятый матч противостояния, который прошел во вторник в Ярославле и завершился победой железнодорожников (4:1).
"Иванов был прооперирован сегодня. Это серьезная потеря для нас. Но на протяжении сезона мы говорили не раз, что если один игрок выпадает из состава, то это является возможностью для другого войти и показать себя. Павел Красковский это сделал. Он не играл месяц, но усердно работал. У него были неприятные тренировки на физику и набор игровых кондиций, он вышел и выглядел очень хорошо", - сказал Хартли.
Тренер "Локомотива" добавил, что Иванов перед матчем созвонился с командой и пожелал одноклубникам победы.
"После игры не было времени связаться с Ивановым. Сейчас мы быстро собираемся в аэропорт. Но до игры Георгий записал мотивационное видео для команды. Он огромная наша часть. Думаю, что ребята бились в том числе за него", - отметил Хартли.
Шестая игра серии до четырех побед, в которой со счетом 3-2 ведет "Локомотив", состоится в Казани 21 мая.
