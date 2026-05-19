Экспорт пензенской мебели в страны СНГ вырос на 40%

САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. Экспорт мебели из Пензенской области в страны СНГ вырос на 40% за четыре года, крупные компании продолжают реализовывать инвестпроекты для развития мебельного кластера региона, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

"За период с 2022 по 2025 годы эксперт мебели из Пензенской области в страны СНГ вырос на 40% с 1,5 миллиарда рублей в 2022 году до 2,7 миллиарда в 2025 году. Главные покупатели у нас Казахстан (51%) и Белоруссия (37%), мебель также поставляется в Армению, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан и Таджикистан", - рассказал глава региона на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в рамках Дней Пензенской области.

Глава региона рассказал сенаторам, что в рамках развития мебельного кластера компания "SV Мебель" строит в Пензе современный производственно-логистический комплекс площадью 54 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций на сегодняшний день составляет 7,5 миллиарда рублей, будет создано 350 рабочих мест. Пуск в эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года. Это будет первый в стране инновационный склад с роботизированной шаттловой системой перемещения грузов, добавил Мельниченко.