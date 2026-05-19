В Ленинградской области объявили опасность БПЛА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", - написал он в канале на платформе "Макс".
Ранее Дрозденко сообщил об опасности БПЛА в воздушном пространстве Лужского района Ленобласти.