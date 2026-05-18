Визит Путина в КНР приурочен к 25-летию договора о дружбе и сотрудничестве

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный визит президента РФ Владимира Путина в КНР 19-20 мая приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Как вы знаете, 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - сказал Ушаков.
В документе закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, об уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам, отметил помощник президента РФ.
"Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор", - подчеркнул Ушаков.
Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.