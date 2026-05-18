Рейтинг@Mail.ru
Визит Путина в КНР приурочен к 25-летию договора о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 18.05.2026
Визит Путина в КНР приурочен к 25-летию договора о дружбе и сотрудничестве

Ушаков: визит Путина в Китай приурочен к 25-летию договора о добрососедстве

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом 19–20 мая.
  • Он приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный визит президента РФ Владимира Путина в КНР 19-20 мая приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«
"Как вы знаете, 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - сказал Ушаков.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Дипломаты обсудили российско-китайские отношения в преддверии визита Путина
11 мая, 14:47
В документе закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, об уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам, отметил помощник президента РФ.
«
"Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор", - подчеркнул Ушаков.
Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Посол России обсудил с представителем МИД КНР подготовку к визиту Путина
11 мая, 14:58
 
В миреКитайРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала