Увязки между визитами Путина и Трампа нет, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что увязки между визитами Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай нет.
- Визит Путина в Китай был согласован с Пекином заранее, сразу после разговора лидеров по видеосвязи в феврале.
- Визит Трампа в Китай первоначально планировался на конец марта — начало апреля, но был перенесен на 13–15 мая.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Никакой увязки между визитами в Китай президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нет, сроки поездки российского лидера были согласованы заранее, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
В то же время в Кремле напомнили, что визит Трампа в Китай первоначально планировался на конец марта-начало апреля.
«
"Но потом по некоторым причинам, из-за иранской эпопеи, он был перенесен на 13-15 мая, то есть как раз накануне нашей поездки в Пекин", - отметил Ушаков.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.