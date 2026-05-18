В Кремле надеются на продолжительный разговор Путина и Си Цзиньпина за чаем

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая.

Завершающим пунктом рабочей программы визита станет встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином за чаем.

Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что чаепитие продлится как можно дольше, так как это позволяет лидерам в доверительной обстановке обсудить важные вопросы.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что традиционное для визитов президента РФ Владимира Путина в Китай чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином продлится "как можно дольше", такой формат общения позволяет лидерам в доверительной обстановке и по-дружески обсуждать самые важные вопросы, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Завершающим пунктом рабочей программы станет важная беседа Путина с председателем КНР за чаем 20 мая, рассказал Ушаков . По его словам, на встречу приглашены по четыре члена делегации с каждой стороны.

"Разговор за чаем двух лидеров - это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита. И мы, и, надеюсь, китайские друзья заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше", - сказал Ушаков.

По его словам, в таком формате лидеры смогут обсудить "все, что нужно доверительно, за закрытыми дверями, по-дружески".