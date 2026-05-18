В Кремле надеются на продолжительный разговор Путина и Си Цзиньпина за чаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая.
- Завершающим пунктом рабочей программы визита станет встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином за чаем.
- Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что чаепитие продлится как можно дольше, так как это позволяет лидерам в доверительной обстановке обсудить важные вопросы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что традиционное для визитов президента РФ Владимира Путина в Китай чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином продлится "как можно дольше", такой формат общения позволяет лидерам в доверительной обстановке и по-дружески обсуждать самые важные вопросы, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Разговор за чаем двух лидеров - это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита. И мы, и, надеюсь, китайские друзья заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше", - сказал Ушаков.
По его словам, в таком формате лидеры смогут обсудить "все, что нужно доверительно, за закрытыми дверями, по-дружески".
Неформальные встречи Путина и Си Цзиньпина за чашкой чая стали традиционным форматом для обсуждения самых деликатных и стратегических вопросов с глазу на глаз. Ранее Ушаков неоднократно подчеркивал, что такие беседы позволяют лидерам общаться без лишнего протокола.