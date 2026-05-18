Ушаков рассказал о локализации производства китайских автомобилей в России

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Локализация производства китайских автомобилей в России развивается высокими темпами, страны также взаимодействуют в области судостроения и авиастроения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Высокими темпами развивается промышленная кооперация, в том числе по локализации производства китайских автомобилей в России. Взаимодействуем в области судостроения и авиастроения", - отметил Ушаков на брифинге в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.