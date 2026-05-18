Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о формате переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 18.05.2026 (обновлено: 16:27 18.05.2026)
Ушаков рассказал о формате переговоров Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
  • В ходе визита запланированы переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком и расширенном составах.
  • В переговорах в узком составе с российской стороны примут участие вице-премьеры, представители администрации президента, федеральные министры и представители крупного бизнеса.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в Китае переговоры в узком и расширенном составах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Песков рассказал о составе делегации Путина в Китае
Вчера, 12:30
"После церемонии приветствия в доме народных собраний начнется встреча нашего президента с Си. Эта встреча проводится в узком составе, в ходе нее планируется обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы двухсторонних отношений между нашими странами", - сказал Ушаков журналистам в понедельник.
С российской стороны в переговорах в узком составе примут участие все вице-премьеры, присутствующие в делегации, представители администрации президента, несколько федеральных министров и представителей крупного бизнеса.
"После переговоров в узком составе уже состоятся переговоры в расширенном составе. С нашей стороны будут участвовать 39 человек, то есть такая тоже солидная делегация", - сообщил Ушаков.
В ходе переговоров в расширенном формате пять вице-премьеров, которые возглавляют соответствующие комиссии, доложат о работе, которая проводится в рамках комиссий. Также планируется выступление министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Ван И по вопросам внешнеполитического взаимодействия.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
СМИ раскрыли, что Си Цзиньпин и Трамп на личной встрече говорили о Путине
16 мая, 05:01
 
В миреКитайРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала