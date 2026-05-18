Ушаков рассказал о формате переговоров Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в Китае переговоры в узком и расширенном составах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"После церемонии приветствия в доме народных собраний начнется встреча нашего президента с Си. Эта встреча проводится в узком составе, в ходе нее планируется обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы двухсторонних отношений между нашими странами", - сказал Ушаков журналистам в понедельник.
С российской стороны в переговорах в узком составе примут участие все вице-премьеры, присутствующие в делегации, представители администрации президента, несколько федеральных министров и представителей крупного бизнеса.
"После переговоров в узком составе уже состоятся переговоры в расширенном составе. С нашей стороны будут участвовать 39 человек, то есть такая тоже солидная делегация", - сообщил Ушаков.
В ходе переговоров в расширенном формате пять вице-премьеров, которые возглавляют соответствующие комиссии, доложат о работе, которая проводится в рамках комиссий. Также планируется выступление министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Ван И по вопросам внешнеполитического взаимодействия.