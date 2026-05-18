Ушаков рассказал о формате переговоров Путина и Си Цзиньпина

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе визита запланированы переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком и расширенном составах.

В переговорах в узком составе с российской стороны примут участие вице-премьеры, представители администрации президента, федеральные министры и представители крупного бизнеса.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в Китае переговоры в узком и расширенном составах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"После церемонии приветствия в доме народных собраний начнется встреча нашего президента с Си. Эта встреча проводится в узком составе, в ходе нее планируется обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы двухсторонних отношений между нашими странами", - сказал Ушаков журналистам в понедельник.

С российской стороны в переговорах в узком составе примут участие все вице-премьеры, присутствующие в делегации, представители администрации президента, несколько федеральных министров и представителей крупного бизнеса.

"После переговоров в узком составе уже состоятся переговоры в расширенном составе. С нашей стороны будут участвовать 39 человек, то есть такая тоже солидная делегация", - сообщил Ушаков.