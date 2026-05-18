Путин обсудит с премьером Госсовета Китая вопросы торговли

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время официального визита в Китай проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, они обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.