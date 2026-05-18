Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с премьером Госсовета Китая вопросы торговли - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 18.05.2026
Путин обсудит с премьером Госсовета Китая вопросы торговли

Ушаков: Путин обсудит с Ли Цяном вопросы торговли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая.
  • В ходе визита Путин проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, на которой будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время официального визита в Китай проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, они обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Состоится встреча Владимира Владимировича Путина с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, в ходе которой, конечно, будут в основном обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
"Вызывает беспокойство". СМИ рассказали, чем Россия и Китай испугали Запад
Вчера, 13:10
 
КитайРоссияВладимир ПутинЛи ЦянЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала