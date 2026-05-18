Отношения России и КНР достигли очень высокого уровня, заявил Ушаков
16:02 18.05.2026 (обновлено: 16:04 18.05.2026)
Отношения России и КНР достигли очень высокого уровня, заявил Ушаков

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Двусторонние отношения России и Китая активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Отношения между Россией и Китаем в настоящее время действительно активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня. Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сказал Ушаков.
Он отметил, что отношения РФ и Китая служат образцом того, какими должны быть связи и сотрудничество между государствами-соседями.
"Наша сторона неизменно взаимодействует на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы", - добавил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
