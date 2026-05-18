Отношения России и КНР достигли очень высокого уровня, заявил Ушаков

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Двусторонние отношения России и Китая активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Отношения между Россией Китаем в настоящее время действительно активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня. Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сказал Ушаков

Он отметил, что отношения РФ и Китая служат образцом того, какими должны быть связи и сотрудничество между государствами-соседями.

"Наша сторона неизменно взаимодействует на принципах взаимовыручки, поддержки и дружбы", - добавил Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.