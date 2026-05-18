Ушаков расскажет о предстоящем визите Путина в Китай, сообщил Песков

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге сегодня расскажет о предстоящем российского лидера Владимира Путина в Китай, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Отвечая на вопросы журналистов, Песков сообщил, что у Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего визита.
"Не хотел бы забегать вперед. Мой коллега Ушаков даст сегодня брифинг, если я не ошибаюсь, и он как раз расскажет по своему профилю о наших ожиданиях", - сказал Песков.