01:52 18.05.2026
Риера спустя три месяца после назначения покинул пост тренера "Айнтрахта"

  • Альберт Риера покинул пост главного тренера немецкого «Айнтрахта» спустя три месяца после назначения.
  • Риера возглавлял клуб с 30 января, контракт был подписан до лета 2028 года, при этом «Айнтрахт» завершил чемпионат на восьмом месте, не выиграв ни одного из пяти последних матчей.
  • В качестве игрока Риера выступал за ряд европейских клубов, включая «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Галатасарай» и другие.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Бывший футболист английских "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Альберт Риера ушел с поста главного тренера немецкого "Айнтрахта", сообщается на сайте футбольного клуба.
Он возглавил клуб 30 января, подписав контракт до лета 2028 года. "Айнтрахт" завершил чемпионат на восьмом месте, набрав 44 очка и не выиграв ни один из пяти последних матчей турнира. В момент его назначения клуб также был восьмым и имел в активе 27 очков.
«
"Мы с руководством по взаимному согласию решили прекратить наше сотрудничество. Как тренер я беру на себя полную ответственность за результаты команды, и в это время я был сосредоточен исключительно на улучшении состава и достижении успеха. Я чувствовал, что должен защитить клуб и игроков, и сделал бы это снова без колебаний. Я был убежден, что это необходимо для того, чтобы полностью сосредоточиться на спортивных успехах. Личные интересы для меня не играли никакой роли. Моя цель была, есть и всегда будет одной и той же: развивать игроков и добиваться успеха. Я благодарен за то, что был частью истории "Айнтрахта", и желаю клубу всего наилучшего в будущем", - сказал 44-летний испанец.
Во время игровой карьеры в 2017 году Риера после выступления в словенском "Копере" проходил просмотр в томской "Томи", но клуб не смог заявить испанского футболиста из-за долгов перед игроками команды. В январе 2023 года клуб объявил о потере профессионального статуса и исключении из Российского футбольного союза (РФС).
Риера, будучи игроком, выступал в составе испанских "Мальорки" и "Эспаньола", английских "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Уотфорда", греческого "Олимпиакоса", турецкого "Галатасарая", итальянского "Удинезе" и словенских клубов "Заврч" и "Копер". В его активе 16 матчей и четыре гола в составе сборной Испании. В качестве тренера испанец также работал в словенской "Олимпии" и французском "Бордо". Риера женат на россиянке Юлии Королевой.
