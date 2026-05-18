Путин и Си Цзиньпин откроют перекрестные годы образования в России и Китае
16:21 18.05.2026
Путин и Си Цзиньпин откроют перекрестные годы образования в России и Китае

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных годов образования в РФ и Китае.
  • Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
  • Программа перекрестных годов образования включает сотни мероприятий и реализуется с января 2026 по октябрь 2027 года.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных годов образования в РФ и Китае, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"После этого пройдет церемония торжественного открытия так называемых перекрестных годов образования", - сказал Ушаков журналистам.
Он напомнил, что в 2024 и 2025 годах проходили перекрестные года культуры России и Китая. По его словам, Путин и Си Цзиньпин на открытии выступят с краткими приветственными речами.
"Это весьма, кстати, крупный межгосударственный гуманитарный проект. Он включает сотни разных мероприятий, конференций, семинаров, концертов, выставок, олимпиад, конкурсов и так далее. Программа реализуется с января 2026 по октябрь 2027 года", - отметил Ушаков.
