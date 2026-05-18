Путин и Си Цзиньпин откроют перекрестные годы образования в России и Китае

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных годов образования в РФ и Китае, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Это весьма, кстати, крупный межгосударственный гуманитарный проект. Он включает сотни разных мероприятий, конференций, семинаров, концертов, выставок, олимпиад, конкурсов и так далее. Программа реализуется с января 2026 по октябрь 2027 года", - отметил Ушаков.