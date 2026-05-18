Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о согласовании сроков визита Путина в Китай - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 18.05.2026
Ушаков рассказал о согласовании сроков визита Путина в Китай

Ушаков: сроки визита Путина были согласованы после его общения с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай были согласованы после общения российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи в феврале.
  • Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР.
  • Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что даты визита Путина не связаны с недавним визитом в Китай президента США Дональда Трампа.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай были согласованы сразу после общения российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи в феврале, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Говоря о сроках визита, Ушаков подчеркнул, что даты никак не увязаны с недавним визитом в Китай президента США Дональда Трампа.
"Наш президент и председатель, как обычно, в начале года провели телефонный разговор, контакт по видеосвязи. В ходе вот этого разговора обсуждались итоги прошедшего года и также намечались пути развития отношений в году наступившем", - сказал Ушаков на брифинге.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с Си Цзиньпином.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Ушаков оценил объем товарооборота России и Китая
Вчера, 16:16
 
В миреКитайРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала