Ушаков рассказал о согласовании сроков визита Путина в Китай

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай были согласованы сразу после общения российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи в феврале, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш президент и председатель, как обычно, в начале года провели телефонный разговор, контакт по видеосвязи. В ходе вот этого разговора обсуждались итоги прошедшего года и также намечались пути развития отношений в году наступившем", - сказал Ушаков на брифинге.