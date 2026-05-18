Ушаков рассказал о согласовании сроков визита Путина в Китай

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай были согласованы сразу после общения российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи в феврале, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Говоря о сроках визита, Ушаков подчеркнул, что даты никак не увязаны с недавним визитом в Китай президента США Дональда Трампа.
"Наш президент и председатель, как обычно, в начале года провели телефонный разговор, контакт по видеосвязи. В ходе вот этого разговора обсуждались итоги прошедшего года и также намечались пути развития отношений в году наступившем", - сказал Ушаков на брифинге.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с Си Цзиньпином.
Вчера, 16:16